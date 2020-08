Surto em lar de idosos em Odivelas: 71 pessoas foram infetadas com o novo coronavírus

Um lar de idosos na Ramada, em Odivelas, tem 71 pessoas infetadas com o novo coronavírus, dos quais 37 são utentes e 34 funcionários. Todos estão assintomáticos, segundo a TVI24.

A Casa de Saúde e Repouso da Amoreira percebeu que estava a ocorrer um surto nas instalações depois de um utente ter ido ao hospital por motivos não relacionados com a covid-19 e ter sido testado no hospital, onde deu positivo, o que levou todos os utentes e funcionários a fazerem testes de despiste à doença.

Os funcionários do lar estão a cumprir quarentena no seu domicílio. No lar de idosos, foram criadas duas alas para separar os utentes infetados dos não infetados.