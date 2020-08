Layoff. Empresas podem rescindir

As empresas que estiveram abrangidas pelos apoios criados no âmbito da covid-19 não podem avançar para despedimentos coletivos ou por extinção do posto de trabalho, mas podem avançar com rescisões por mútuo acordo.

No final de março, uma retificação ao diploma inicial do lay-off simplificado veio acautelar que nenhum trabalhador de empresas que recorra a este apoio pode ser alvo de despedimento coletivo ou extinção de posto de trabalho.

O Jornal de Negócios revela ainda que apesar de proibir os despedimentos coletivos ou por extinção de posto de trabalho, nos 60 dias seguintes, o lay-off - e os mecanismos que se seguem - acaba por não proibir a dispensa de trabalhadores precários, ao mesmo tempo que também não garante proteção total para os que têm outro tipo de contratos menos precários.

A UGT condena a medida e diz que são despedimentos “encapotados”, classificando a central sindical de hipótese de “inaceitável” e “irresponsável”.

“Esta é uma possibilidade que a UGT considera inaceitável, irresponsável e que, na prática, coloca em causa o emprego de muitos milhares de trabalhadores“, afirma a UGT em comunicado divulgado esta terça-feira em que revela que transmitiu esta posição ao Ministério do Trabalho e da Segurança Social e ao primeiro-ministro. A central sindical argumenta que esta hipótese, a concretizar-se, “contribuiria para contrariar os objetivos que o Governo sempre afirmou presidirem ao lay-off simplificado”.