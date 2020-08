Número de novos casos em Espanha volta a subir: Mais de 2000 casos de covid-19 confirmados nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 2.128 casos do novo coronavírus em Espanha. No total, já foram infetadas 364 mil pessoas com o novo coronavirus no país.

Foram ainda registadas mais 24 óbitos desde ontem. Desde o início da pandemia no país, 28.670 morreram infetadas coma a covid-19.

Foram confirmados, desde sábado até às 14h00 de segunda-feira mais 16.269 novos casos de covid-19. Com esta atualização, Espanha voltou a integrar a lista dos dez países com mais casos de covid-19, segundo o balanço da Organização Mundial de Saúde.