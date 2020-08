Sindicato dos bancários crítica Associação Portuguesa de Bancos

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) lamenta as declarações da Associação Portuguesa de Bancos (APB) que “colocam em causa o profissionalismo dos bancários”, na sequência da recente denúncia da Ordem dos Contabilistas Certificados em que refere que os contabilistas estão a ser pressionados pela banca a prestar falsas declarações sobre quebras de faturação dos seus clientes.

Em comunicado, o SNQTB recorda que a APB afirmou desconhecer a situação exposta na praça pública pela bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados garantindo que a atuação dos bancos se rege pelo cumprimento da lei, mas, ao mesmo tempo, considerou inadmissível que a APB atribua a total responsabilidade aos bancários em eventuais “condutas isoladas”.

“Todos esperamos que as instituições bancárias atuem em cumprimento da lei. É o que se exige num Estado de Direito, com padrões de ética que se impõem a quaisquer organizações que prestam um serviço público. O que não podemos é permitir que a Associação que representa essas instituições venha desresponsabilizar-se, apontando o dedo aos bancários, com a teoria de presumíveis atos isolados e ameaçando com represálias para os profissionais. Não aceitamos esta narrativa desculpabilizante que já começa a ser recorrente”, defende Paulo Gonçalves Marcos, presidente do SNQTB.

“O SNQTB mantém uma posição firme e atuante na defesa dos bancários e do seu profissionalismo, comprovado em tempos difíceis decorrente da pandemia covid-19”, lê-se na nota.