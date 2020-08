França continua a registar mais de dois mil casos por dia

O ministério da Saúde francês registou, nas últimas 24 horas, 2238 novos casos de covid-19, elevando assim o número total de pacientes infetados com o novo coronavírus para 221.267.

No boletim desta terça-feira, estão ainda registados mais 22 óbitos. No total, França registou 30.451 mortes relacionadas com a covid-19

As autoridades estão a investigar também os 273 surtos no país, 27 dos quais surgiram nas últimas 24 horas.

Paris, Bouches-du-Rhône e a Guiana Francesa estão em situação de vulnerabilidade elevada