Excesso de conservadorismo

Eu compreendo que não vale a pena ter razão antes do tempo, como parece ser a minha especialidade.

Digo isto a propósito dos nossos organismos de património e conservação serem tão conservadores e reaccionários, como pedem os ares dos tempos, que não seria possível hoje criar nenhuma obra de arte ou mais interessante da natureza, se tivessem sido assim há mais tempo.

Vem isto a propósito de estar a passar férias na minha casa da Foz do Arelho, e ter reparado nas obras de conservação que as autoridades do património estão a fazer no Penedo Furado. Ora o Penado Furado é uma graça da natureza, que se deve à acção do vento sobre uma rocha (erosão). Por causa da ganância do Património em a manter como está, dei comigo a pensar que nunca poderemos saber (enquanto o Património agir assim) se o vento viria a fazer uma coisa ainda mais engraçada. Como nem sequer a teríamos, se este Património conservador e reaccionário já actuasse desta maneira antes de se formar.