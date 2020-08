Efemérides de 19 agosto

293 a.C. O mais antigo templo romano dedicado a Vénus (deusa romana equivalente à grega Afrodite) foi fundado 2313 anos no monte Esquilino, o que demonstra a importância do seu culto na época.

1859 Foi estabelecido o Tribunal de Contas há 160 anos, no reinado de D. Pedro V (1837-61, a reinar desde 1853, filho mais velho de D. Maria II e Fernando Saxe-Coburgo, que foi antes regente), prematuramente desaparecido, e sucedido pelo seu irmão D. Luís (1838-89).

1934 Após a morte do presidente alemão Hidenburgo, no anterior dia 2, Hitler atribui a si mesmo os poderes adicionais da Chefia do Estado e autodesigna-se Fuhrer, na escalada nazi que levou à II Guerra Mundial.

1981 Dois aviões de combate norte-americanos derrubam aviões líbios no Golfo de Sidra, num ataque de resposta ao atentado à bomba a uma discoteca de Berlim Ocidental, no mês de abril anterior, ordenado pelo quase estreante Presidente Reagan, tornando Khadafi muito mais maleável pelo medo, e acabando com o seu apoio mais declarado ao terrorismo internacional.

1991 Colapso da União Soviética, com a prisão domiciliária do então Secretário-Geral do Partido Comunista da União Soviética, Gorbachev, durante suas férias na Crimeia.

2003 Ataque à ONU em Bagdad, há 13 anos, num atentado suicida com um camião armadilhado, que fez 23 mortos, entre os quais o representante do secretário geral da organização no país, o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, e mais de cem pessoas ficaram feridas.

2004 Melo Antunes (1933-99), nome chave da revolução de abril de 1974 e membro do sector moderado do MFA, foi há 15 anos promovido a coronel, a título póstumo.

2010 A última brigada de combate norte-americana retirou-se do Iraque há 9 anos, quase sete e meio após a invasão do país para derrubar Saddam Hussein e 2 semanas antes do previsto, numa guerra inconscientemente iniciada por Bush filho (como apoios na Europa, de Blair, Aznar e Barroso).

2018 O sérvio Novak Djokovic tornou-se há 2 anos no primeiro tenista a conquistar os nove torneios da categoria Masters 1000, ao vencer o suíço Roger Federer na final de Cincinnati.