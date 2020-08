Depressão Ellen aproxima-se e traz chuva intensa e agitação marítima

Regiões do Norte e Centro serão as mais afetadas.

A partir desta quarta-feira, e até sexta-feira, Portugal continental, sobretudo as regiões do Norte e Centro, será afetado por chuva intensa e agitação marítima, associadas à depressão Ellen.

“A partir da tarde do dia 19 de agosto irá aproximar-se do território do continente uma superfície frontal fria, associada à depressão Ellen, de atividade moderada e com deslocamento lento, e que continuará a afetar o estado do tempo nos dias 20 e 21, em especial nas regiões Norte e Centro”, informa o Instituto PortuguÊs do Mar e da Atmosfera (IPMA), em comunicado.

Segundo o IPMA, para hoje está prevista a ocorrência de chuva mais intensa no Minho e Douro Litoral e na quinta-feira nas restantes regiões do Norte e Centro.

"A região Sul terá temporariamente um aumento de nebulosidade com possibilidade de ocorrência de precipitação fraca no Alto Alentejo", refere o instituto.

De acordo com a mesma nota, a agitação marítima na costa ocidental irá aumentar gradualmente, prevendo-se ondas de noroeste com 2 a 3 metros a norte do Cabo Raso na sexta-feira.

A depressão Ellen, nome atribuído pelo serviço meteorológico irlandês (Met Eireann) vai afetar parte das zonas marítimas de responsabilidade nacional.