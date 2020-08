Homem mutilado encontrado morto em Ponte de Lima

Um homem de nacionalidade espanhola morreu, esta quarta-feira, vítima de mutilação em Gondufe, em Ponte de Lima.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, citada pela agência Lusa, o homem, com cerca de 50 anos, foi encontrado numa casa alugada, onde estava também uma mulher espanhola, com cerca de 40 anos, ferida.

"O homem foi mutilado nos genitais. É a vítima mortal. A mulher foi encontrada amarrada, com cabos elétricos, com as mãos atrás das costas. Vai ser conduzida ao hospital para receber assistência médica. À chegada dos meios de socorro, a mulher indicou como suspeito o ex-marido, também de nacionalidade espanhola, residente em Vigo”, acrescentou a mesma fonte.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ).

Até ao momento são ainda “desconhecidas as causas que estarão na origem deste caso”, “quanto tempo teriam estado as vítimas nas condições em que foram encontradas” e “quem terá dado o alerta às autoridades”.

De acordo com Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi dado pelas 08h42.

No local estiveram 10 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros de Ponte de Lima, INEM e GNR.