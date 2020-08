Subiu para 48 o número de casos em Mora

O número de pessoas infetadas com covid-19 na vila de Mora, no distrito de Évora, subiu, esta quarta-feira, para 48 - mais dois casos do que os registados esta terça-feira. De acordo com o presidente do município, Luís Simão, em declarações à Lusa, os dois novos casos resultam dos resultados de testes “realizados, na terça-feira, a pessoas que tiveram contacto com outras pessoas infetadas”.

Existem ainda cinco pessoas hospitalizadas, das quais três estão em Unidades de Cuidados Intensivos, de acordo com o autarca. “Tal como na terça-feira, continuam internadas cinco pessoas, todos homens”, no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), das quais “permanecem três nos cuidados intensivos”, referiu o presidente do município.

Depois de três pessoas terem testado positivo ao novo coronavírus, no passado dia 9, a autarquia decidiu testar todos os funcionários do município, efetivos do posto da GNR, bombeiros voluntários e ainda todos os habitantes de Mora. Os testes de despiste aos trabalhadores municipais e aos militares já foram realizados mas os resultados ainda não são conhecidos, de acordo com Luís Simão.

A câmara ativou o Plano Municipal de Emergência para lidar com este surto e fechou, no início da semana passada, os serviços de atendimento ao público e outros equipamentos, como a Oficina da Criança, a Casa da Cultura, o Centro de Atividades de Tempos Livres e instalações desportivas.

Ao longo da última semana foram ainda fechados cafés, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais. A população foi ainda aconselhada a ficar em casa de modo a conter a propagação da doença.