Preços na produção industrial diminuíram 5,5% em julho

Em termos homólogos, o Índice de Preços na Produção Industrial (IPPI) apresentou uma redução de 5,5% em julho (diminuição de 5,7% no mês anterior), divulgou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Sem o agrupamento de Energia a redução foi de 1,6% (-1,8% em junho). A variação mensal do índice agregado foi de 0,2% (variação nula em julho de 2019), acrescenta o gabinete estatístico.

De acordo com o INE, o IPPI registou uma variação homóloga de -5,5% em julho, mas, embora igualmente negativa, foi de menor intensidade que a observada no mês anterior (-5,7%). O agrupamento de Energia, com uma variação de -20,0% e um contributo de -4,2 pontos percentuais (p.p.), continuou a ser o que mais influenciou a variação do índice total. Excluindo este agrupamento, os preços na produção industrial registaram uma diminuição de 1,6% (-1,8% em junho).

A secção das Indústrias Transformadoras registou uma variação homóloga de -5,2% (-5,4% em junho) e um contributo de -4,6 p.p. para a variação do índice total.

Em relação à variação mensal, o Índice de Preços na Produção Industrial registou uma variação de 0,2% em julho (variação nula no mesmo período de 2019), inferior em 0,4 p.p. à observada em junho. O agrupamento de Energia apresentou o contributo mais intenso para a variação do índice total (0,3 p.p.), originado por uma variação mensal de 1,9% (0,9% em igual mês de 2019). A secção de Eletricidade, Gás, Vapor, Água Quente e Fria e Ar Frio registou uma taxa de variação mensal de 2,4% (2,5% em julho de 2019), tendo contribuído com 0,2 p.p. para a variação do índice total.