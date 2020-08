Blaya desabafa: "Tenho-me aguentado mas sinceramente nem sei como. Não recebo nenhum apoio"

Blaya desabafou com os seus seguidores sobre a dificuldade económica que a própria e os seus colegas da indústria musical enfrentam devido ao aparecimento do novo coronavírus, que levou ao cancelamento de vários concertos e festivais.

"Esta coisa do vírus realmente veio desestabilizar a vida no mundo da música. Tanto eu como a minha equipa ficámos sem trabalho. Tenho-me aguentado mas sinceramente nem sei como, pois não recebo NENHUM apoio! A não ser da minha agência de booking", escreveu a cantora numa publicação acompanhada por uma fotografia em Ferreira do Alentejo, a vila onde cresceu e onde vai dar um concerto no dia 22 de agosto, num formato drive-in.

"Peço desculpa a todos da minha equipa por não lhes conseguir dar o mínimo de dinheiro possível, mas todos os dias estou a pensar em novas coisas para conseguirmos voltar ao ativo", garante Blaya.