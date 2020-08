Portagens. Receitas caíram 23% no primeiro semestre

No primeiro semestre do ano, marcado pelo confinamento e pelas restrições impostas devido à pandemia, as receitas da Infraestruturas de Portugal (IP) perderam 100 milhões de euros, face ao mesmo período do ano anterior, revelou o Negócios.

As portagens, uma das principais fontes de receita, caíram mais de 23%. Os proveitos totalizaram os 119,4 milhões de euros, menos 36,4 milhões do que no mesmo período do ano anterior.

A Contribuição do Serviço Rodoviário foi outra das fontes de receita da IP onde também se verificou uma queda, de cerca de 19%, no primeiro semestre do ano. As receitas geradas com esta contribuição foram de cerca de 268,8 milhões de euros, numa diminuição homóloga de 62,9 milhões.