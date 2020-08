Efacec. Financiamento com garantia do Estado

A garantia autónoma prestada aos bancos pela Norgarante ascende a 90% (noventa por cento) do montante do empréstimo.

A sociedade de advogados Abreu Advogados assessorou juridicamente o Grupo Efacec na negociação de um novo financiamento contraído junto de cinco bancos portugueses e que gozou de garantia do Estado.

"Trata-se do primeiro financiamento com garantia do Estado envolvendo um sindicato bancário ao abrigo do diploma que instituiu a denominada moratória pública de crédito bancário e que cumpre o disposto no Quadro Temporário aprovado pela Comissão Europeia relativo a medidas de auxílio estatal para apoio da economia no atual contexto do surto de COVID -19", revela, em comunicado.

"Esta operação pioneira e de grande complexidade que envolveu, além dos bancos financiadores, também a Direção-Geral do Tesouro e das Finanças, o IGCP, a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, a Norgarante e a Parpública, recolheu a necessária aprovação do Estado no exercício da sua função acionista na sequência do processo de nacionalização de 71,73% da Efacec, visa permitir à Efacec normalizar a sua atividade".