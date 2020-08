Itália regista número mais elevado de novos casos dos últimos 10 dias

A Proteção Civil italiana anunciou, esta quarta-feira, que existem 642 novos casos de covid-19 no país, elevando assim o total de casos confirmados da doença para 255.278.

O número de novas infeções registado hoje foi o mais elevado dos últimos dias. Nas últimas 24 horas, morreram sete pessoas com covid-19, elevando assim o número total de óbitos, desde o início da pandemia, para 35.412.

A Lombardia é a região italiana mais atingida pelo coronavírus, registando 97.564 do total de casos de infeção e 16.844 óbitos. Seguem-se as regiões de Piemonte e Emilia-Romagna, ambas com mais de 30 mil contágios e mais de quatro mil vítimas mortais.