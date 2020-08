Quase quatro mil casos do novo coronavírus confirmados nas últimas 24 horas em França

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 3.776 casos do novo coronavírus em França. Face ao boletim de ontem ocorreu um aumento bastante significativo no número de infeções diárias - foram confirmados 2.238 casos esta terça-feira. Desde o início da pandemia já foram confirmados 225.043 casos no país.

Foram ainda registados mais 17 óbitos relacionados com a covid-19, elevando o número total de vítimas mortais para 30.468, segundo as autoridades francesas.

Atualmente, 4.806 pessoas infetadas estão hospitalizadas, das quais 374 estão internadas em Unidades de Cuidados Intensivos dos hospitais franceses.