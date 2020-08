Autoridades espanholas avistam embarcação com pelo menos oito corpos

As autoridades espanholas localizaram, esta quarta-feira, uma embarcação perto das Ilhas Canárias, um arquipélago espanhol situado ao largo da costa noroeste africana. A embarcação foi avistada a partir de um avião do serviço de salvamento marítimo que patrulhava a zona e, segundo as autoridades espanholas, foram avistados entre oito a dez corpos.

O aparelho aéreo procurava uma embarcação que foi dada como desaparecida após ter zarpado da Mauritânia no passado dia 15 com cerca de 40 pessoas a bordo e que teria como destino este arquipélago espanhol.

Dois navios do serviço marítimo espanhol deslocaram-se para o local onde a embarcação foi avistada pelo avião, aguardando a chegada de elementos da Guarda Civil espanhola para proceder à remoção dos corpos e para, segundo as agências internacionais, confirmar o número de vítimas.

De acordo com as Nações Unidas, desde agosto de 2019 que morreram, pelo menos, 357 migrante que tentavam chegar a este arquipélago. Segundo o Ministério do Interior espanhol já 3500 migrantes chegaram às Ilhas Canárias este ano.