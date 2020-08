Sonae compra 7,38% da NOS e passa a deter um terço da operadora

A Sonae informou, esta quarta-feira, que comprou 7,38% da NOS ao BPI, passando assim, quando a ZOPT dissolvida, a deter um terço (33,45%) da operadora de telecomunicação.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), "a Sonae informa ter, na presente data, formalizado com o Banco BPI, um contrato de compra e venda tendo por objeto a aquisição, por transação realizada fora de mercado regulamentado, de 38.000.000 de ações representativas de 7,38% do capital social e direitos de votos da sociedade aberta NOS, SGPS, a preço de mercado".

A Sonae tornou também público, esta quarta-feira, que os acionista da ZOPT - Sonaecom, a Unitel International Holdings, BV e a Kento Holding Limited – decidiram promover as diligências necessárias à dissolução da ZOPT, de forma a que os ativos de cada um, incluindo a participação na NOS, fosse repartida proporcionalmente entre si.

Em comunicado, a NOS explica que assim que estiver concluída, a "NOS deixará de estar sob o controlo conjunto da Sonaecom e da engenheira Isabel dos Santos (enquanto acionista de controlo da Unitel International Holdings, BV e da Kento Holding Limited)".