Bayern vence Lyon e marca encontro com o PSG na final da Liga dos Campeões

O Bayern Munique e o PSG vão discutir a final da Liga dos Campeões no próximo domingo, dia 23 de agosto, no Estádio da Luz.

O Bayern garantiu a segunda vaga para o jogo derradeiro após vencer na noite desta quarta-feira o Lyon, por 3-0, no jogo da segunda-meia final.

No Estádio José Alvalade, Gnabry bisou (aos 18 e 33 minutos) e Lewandowski selou o 3-0 final, aos 88'.

Anthony Lopes é assim o último português a despedir-se da prova dos milhões, que contou nesta fase final com cinco jogadores lusos: além do guarda-redes do clube francês, contou com João Félix (At. Madrid), Bernardo Silva e João Cancelo (Man. City) e Nélson Semedo (Barcelona).