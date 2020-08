Dominado incêndio em Marvão após reativação durante a tarde

O incêndio que deflagrou, na terça-feira, numa zona de mato em Marvão, Portalegre, teve hoje uma reativação “ao início da tarde”. Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, as chamas consumiram uma área da freguesia de Santo António das Areias.

Não há, segundo a mesma fonte, registo de feridos ou de habitações que tenham ficado em risco e, segundo o CDOS, pelas 21h 80% do fogo estava dominado em território português.

Pelo menos 170 operacionais estiveram no combate ao incêndio, e, no local, estiveram também 15 meios aéreos – nove portugueses e seis espanhóis.

A mesma fonte referiu que as dificuldades que surgiram no combate ao incêndio estão relacionadas com os acessos, devido aos terrenos rochosos e com mato, e ao vento que esteve durante a tarde.