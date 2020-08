Continua tudo muito preocupado com festa do Avante, e muita gente gostaria de que o Governo a proibisse.

Prefiro que o Governo não proíba actividades políticas e religiosas, mas acho bem a introdução de regras. O PCP tem anunciado aceitar essas regras, e até informou sobre a diminuição de quase 70% de venda de lugares. Orgulho-me de pertencer a uma religião em que os nossos bispos, seguindo de resto o que disse o Papa, deixam para especialistas as medidas anti-Covid, e se focam apenas no que é da sua especialidade. E orgulho-me mais ainda, ao saber que tiveram de enfrentar oposições internas de gente pouco preparada, incluindo padres, que talvez acreditassem em milagres, já desmentidos em Fátima. Só ma fazem lembrar a anedota do padre muito devoto que, refugiado um telhado de uma enorme e bíblica inundação, acreditava vir a ser salvo por Deus. E depois de passarem 3 barcos por ele recusados e que lhe ofereceram salvamento, quis entender-se directamente com Deus, ao ver as águas avolumarem-se, e escaparem as suas hipóteses de se salvar ali. Mas Deus disse-lhe simplesmente que o tinha tentado salvar, ao mandar-lhe 3 barcos. Fosse ele mais humilde, e tinha-se salvo.

Sobre o Avante, imagino que os adversários do PCP deveriam ficar radiantes, ao imaginar que se finariam uns tantos comunistas ali. O pior, claro, é se eles infectam outras pessoas.