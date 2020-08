Alemanha com o pior registo diário de novos casos desde abril

No total, a Alemanha regista 228.621 infetados desde o início da pandemia.

Foram diagnosticados 1.707 novos casos de covid-19 na Alemanha - o pior registo diário desde abril.

De acordo com os dados do Instituto Robert Koch, divulgados esta quinta-feira, o número de novos casos registados nas últimas 24 horas aumenta para 228.621 o número total de infetados no país, onde se tem registado um aumento de contágios nas últimas semanas.

Recentemente, a chanceler alemã, Angela Merkel, atribuiu o aumento de infeções ao "crescente aumento da mobilidade" e dos "contactos entre as pessoas”. Merkel pediu àqueles que estão a voltar de viagens ao exterior que façam o teste à covid-19 voluntariamente e apelou para que sejam cumpridas as regras para evitar a propagação do novo coronavírus.