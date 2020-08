Madalena Brandão revela que venceu "finalmente" a covid-19: "Foi um mês e meio difícil"

I’m back! Finalmente! Ao sétimo teste (4 positivos e 2 inconclusivos) recebi o tão esperado NEGATIVO. Nem imaginam o alívio que foi e a festa que fiz :) Foi um mês e meio difícil, em que senti necessidade de desligar. Obrigada por todas as mensagens que tenho aqui de apoio e não consegui responder! Precisei mesmo de focar-me na minha família, na nossa recuperação e fazer um isolamento total :-) Queria sempre trazer boas notícias, que semana após semana não chegavam. Essa foi a parte mais difícil! Vírus estranho este que, no meu caso, foi muito leve fisicamente, mas bastante desafiante emocionalmente. Para quem não sabe, passadas duas semanas do início dos sintomas começamos a testar e, no caso de continuarmos a ter um resultado positivo (☝🏻) fazemos um teste todas as semanas até, finalmente, vir a tão esperada notícia. Sentia-me óptima fisicamente e só pensava em poder voltar ao trabalho e seguir com a minha vida. Estive muito focada em cuidar do meu corpo (exercício físico, alimentação saudável, suplementos e chás). Experimentei tudo o que sabia iria ajudar a reforçar o sistema imunitário. Nesta última semana percebi que o que me faltava mesmo fazer era aceitar a situação. Trabalhei muito nesse sentido e, coincidência ou não, o fim chegou! Rita Carrelo, Pedro Isidro, família e amigos incansáveis que estiveram sempre “presentes”, obrigada❤️ Obrigada a toda a equipa da novela @amardemaistvi e à @tvioficial por esperarem por mim e pela força e calma que me transmitiram durante estes tempos 🙏 E, um especial agradecimento a todos os profissionais de saúde que lidaram connosco e tão bem nos trataram. Incansáveis as enfermeiras que me consolavam quando desatava a chorar ao receber os resultados. Obrigada🙏🏻 Liberdade foi palavra mais desejada, por isso, vamos lá viver este verão bonito e voltar ao trabalho, que tenho uma novela maravilhosa para acabar 💪

A post shared by 𝐌𝐚𝐝𝐚𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝𝐚𝐨 (@madalenabrandao) on Aug 20, 2020 at 2:02am PDT