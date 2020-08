Marido de Stacey Dash diz que foi "hipnotizado" para se casar com a atriz

Jeffrey Marty recorreu à justiça para pedir a anulação do seu casamento com Stacey Dash e alega que foi “hipnotizado” pela atriz para casar, apenas 10 dias depois de se conhecerem.

De acordo com os documentos, obtidos pelo site norte-americano TMZ, Jeffrey diz que Stacey usou “técnicas de oração hipnótica” para que a união acontecesse, em 2018, e que só se terá casado com a atriz porque o pastor "inesperada e repentinamente, proclamou que era a vontade de Deus" que casassem.

A atriz, de 53 anos, já tinha anunciado o fim do relacionamento em abril deste ano e a própria entrou com um pedido de divórcio. Segundo o TMZ, o pedido de anulação do casamento de Jeffrey surge em resposta ao pedido de divórcio da atriz.

O advogado não descreveu as técnicas de hipnose que foram usadas. No entanto, os advogados de Stacey "não admitem totalmente" as acusações, mas alegam que Jeffrey "não mostrou nenhum sinal incomum sobre o seu estado mental na altura".

A atriz deverá concordar com o pedido de anulação, uma vez que o casal não tinha bens em comum e o processo será mais simples para a separação.

A confirmar-se esta será o quarto ex-marido da atriz. Recorde-se que Stacey foi presa e acusada de violência doméstica no ano passado. A atriz disse que não tinha dinheiro para pagar um advogado e o companheiro, que teria sido a vítima agressão, foi quem pagou a fiança.