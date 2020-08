Principal opositor de Putin hospitalizado por suspeitas de envenenamento

O dirigente da oposição russa, Alexei Navalny, foi hospitalizado, esta quinta-feira. A porta-voz do político, Kira Yarmysh, afirmou que existem suspeitas de que este tenha sido envenenado.

O principal opositor do Presidente russo, Vladimir Putin, sentiu-se mal durante um voo quando regressava a Moscovo e o avião teve mesmo de fazer uma aterragem de emergência em Omsk, na Sibéria, onde Alexei foi hospitalizado. Segundo declarações do médico-chefe do hospital à agência de notícias estatal russa Tass, Navalny encontra-se em estado grave.

"Achamos que Alexei foi envenenado com algo misturado no chá. Ele não bebeu mais nada esta manhã", disse a porta-voz do político, no Twitter, acrescentando que "os médicos relataram que o veneno foi rapidamente absorvido pela bebida quente ".

Navalny já sofreu vários ataques no passado. Em 2019, o político também foi hospitalizado por suspeitas de envenenamento. Na altura os médicos disseram que ele teve um grave ataque alérgico. Outro dos episódios remota a 2017, quando Navalny abandonava o escritório e foi pulverizado nos olhos com um desinfetante.