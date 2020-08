Governo aprova investimento de 20 milhões de euros em vacinas contra a covid-19

O Governo vai investir 20 milhões de euros na aquisição de vacinas contra a covid-19 para o país. Portugal irá adquirir 6.9 milhões de doses de vacinas para a população caso os ensaios clínicos da empresa AstraZeneca sejam bem sucedidos. 690 mil doses da vacinas poderão ser distribuídas ainda este ano, em dezembro, de acordo com o Infarmed.

O primeiro-ministro, António Costa, reagiu ao investimento e pede à população que seja otimista e que acredite no sucesso da vacina, mas que estejam preparados para o caso de tal não acontecer. "Os otimistas acreditam que, no final deste ano, estarão disponíveis os primeiros lotes. Os realistas têm de acreditar que os otimistas têm razão. Mas temos de nos preparar para que assim possa não ser", afirmou António Costa, no final da visita ao Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, em Espinho.

O governante apelida esta vacina de "uma luz ao fundo do túnel que pode chegar", no entanto sublinha que o país está "preparado para o pior" e que irá continuar a ser investido dinheiro nas melhorias das instalações do SNS, no reforço de equipamento e ainda na aposta de mais recursos humanos.

As vacinas irão ser distribuídas proporcionalmente pela União Europeia conforme o número de habitantes do país, por decisão do Conselho Europeu. Com quase 10 milhões de doses, Portugal teria "60% da população salvaguardada" contra a doença, segundo o Infarmed.