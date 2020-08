Governo aprova investimento de 20 milhões de euros em vacinas contra a covid-19

O Governo vai investir 20 milhões de euros na aquisição de vacinas contra a covid-19 para o país. Portugal irá adquirir 6.9 milhões de doses de vacina para a população caso os ensaios clínicos da empresa AstraZeneca sejam bem sucedidos. 690 mil doses da vacinas poderão ser distribuídas ainda este ano, em dezembro, de acordo com a Infarmed.

"O Estado Português associa-se assim à aquisição de vacinas contra a doença COVID-19 no âmbito do procedimento europeu centralizado", pode ler-se numa nota publicada no portal online do Conselho de Ministros.

As vacinas irão ser distribuídas proporcionalmente pela União Europeia conforme o número de habitantes do país, por decisão do Conselho Europeu. Com quase 10 milhões de doses, Portugal teria "60% da população salvaguardada" contra a doença, segundo o Infarmed.