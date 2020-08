Mulher queima feto e espalha cinzas pelo jardim em Paços de Ferreira

Mulher confessou tudo no hospital.

Uma mulher, de 30 anos, residente em Carvalhosa, Paços de Ferreira, queimou um feto e espalhou as cinzas pelo jardim, avança o jornal TVS - Terras do Vale do Sousa.

De acordo com o semanário regional, a mulher abortou um feto, com 31 semanas de gestação. Depois de se sentir mal, acabou por recorrer a uma unidade hospitalar, onde acabou por confessar o sucedido.

Segundo o Jornal de Notícias, a mulher terá sofrido um aborto espontâneo no passado sábado, mas só esta quarta-feira é que se deslocou ao hospital.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária.