Número de novos casos aumenta pelo quarto dia consecutivo

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais dois óbitos relacionados com a covid-19. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelado esta quinta-feira, o número de óbitos no país devido ao novo coronavírus, desde o início da pandemia, aumenta assim para 1.788 - 899 homens e 889 mulheres.

Nas últimas 24 horas foram ainda diagnosticados 291 novos casos, aumentando para 54.992 o total de casos confirmados. Este é o quarto dia consecutivo em que o número de novos casos cresce no país, mas também o maior número diário desde a última quinta-feira, quando se tinham registado 325 novos casos. Dos novos casos diagnosticados, 170 (58%) foram na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Do total de infetados, 30.289 são mulheres e 24.703 são homens.

Segundo o boletim da DGS, foram dadas como recuperadas da doença mais 135 pessoas nas últimas 24 horas. No total, 40.264 pacientes já recuperaram.

Estão agora internados 334 doentes, mais cinco do que ontem, dos quais 39 se encontram em Unidades de Cuidados Intensivos, mais quatro face ao último balanço.

As autoridades de saúde têm ainda sob vigilância 34.422 contactos. Há atualmente 12.940 casos ativos.