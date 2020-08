Kanye West partilha vídeo a beijar Kim Kardashian

Kanye West partilhou um vídeo em que está a beijar a mulher, Kim Kardashian, depois de vários rumores sobre uma possível separação do casal. O rapper e a socialite tem estado sobre o foco da imprensa internacional e dos seguidores de ambos depois de terem protagonizado vários episódios polémicos.

Recorde-se que no primeiro comício de Kanye como candidato presidencial, o rapper abordou a primeira gravidez da mulher, afirmando que ambos pensaram em interromper a gestação. "Eu quase matei a minha filha", gritou, emocionado, referindo-se aos comprimidos para abortar que Kim esteve perto de ingerir.

Já depois do sucedido, o cantor fez uma série de publicações polémicas no Twitter, onde disse que mulher o queria internar numa clínica de psiquiatria e admitiu que já se tentou separar de Kardashian.

A socialite foi vista a chorar no primeiro encontro após as afirmações do rapper e segundo várias publicações estava pronta a por um ponto final do casamento. No entanto uma viagem em família parece ter salvo o matrimónio. Kim Kardashian e Kanye West terão viajado até às Caraíbas, na companhia dos quatro filhos, North, de sete anos, Saint, de quatro, Chicago, de dois e Palm, de um ano.