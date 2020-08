Supermercado em Leiria reabre depois de serem detetados dois casos de covid-19

O supermercado Intermarché, em Gândara, Leiria, reabriu, esta quinta-feira, depois de um encerramento causado pela deteção de dois casos de covid-19 entre os funcionários.

A delegada de saúde, Ana Silva, revelou que autorizou hoje a abertura do espaço, "após todos os funcionários terem sido testados e ter sido feita a avaliação de risco individualmente".

"Alguns funcionários já estavam em isolamento por causa do caso anterior e outros ainda vão permanecer, embora tenham testado negativo. Foi feita também a desinfeção do supermercado e hoje abriram com um grupo de colaboradores e outro que deslocalizaram de outros supermercados", explicou a delegada de saúde.

A responsável garantiu ainda que todos os funcionários foram testados e que a avaliação de risco foi feita de forma individual.

O supermercado foi encerrado na terça-feira, depois de terem sido detetados dois casos positivos, o primeiro dos quais surgiu na semana passada.

A delegada de saúde da zona criticou ainda as reuniões familiares, explicando que “os jantares e festas estão na ordem do dia” naquela zona, e a falta de medidas preventivas que as pessoas têm tomado. “Entendemos que esta é uma oportunidade para as famílias se reunirem e as pessoas estarem juntas, mas agora não pode ser", frisou à agência Lusa.