Ex-conselheiro de Donald Trump detido por suspeitas de fraude

O ex-conselheiro de Donald Trump, Steve Bannon, foi detido, esta quinta-feira, por suspeitas de crime de fraude. Bannon foi acusado de ter desviado dinheiro de um esquema fraudulento de que esteve à frente e que consistia numa campanha de arrecadação de fundos para a construção de um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México, uma das promessas eleitorais de Trump, e que juntou mais de 25 milhões de dólares (20,99 milhões de euros).

Segundo a CNBC, Bannon e outros três sócios foram indiciados em Nova Iorque. O ex-conselheiro do Presidente norte-americano terá desviado "centenas de milhares de dólares", de acordo com a acusação, citada pela agência noticiosa Associated Press (AP).

Ninguém ligado a Bannon comentou ainda a sua detenção.