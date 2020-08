Homem que baleou mulher em Guimarães entregou-se à PSP

O homem que na manhã desta quinta-feira alvejou uma mulher, em Guimarães, entregou-se voluntariamente à PSP.

O suspeito tinha efetuado três disparos contra a mulher, sua companheira.

De acordo com fonte do Comando Distrital da PSP de Braga, citada pela agência Lusa, "foram feitas as devidas diligências, averiguação da ocorrência, socorro da vítima, preservação dos meios de prova, e localização do suspeito que acabou por se entregar voluntariamente à PSP de Guimarães", disse.

"Atendendo a que a competência de investigação dos factos está atribuída à Polícia Judiciária, foi o suspeito entregue a este órgão de polícia criminal", acrescenta a mesma fonte.

A vítima, que sofreu ferimentos ligeiros, foi assistida no local pelo Bombeiros Voluntários de Guimarães, que foram acionados às 07h53, e foi depois transportada para o Hospital Nossa Senhora de Oliveira, em Guimarães.