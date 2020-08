Reino Unido: Confirmados mais de 1000 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas

Foram confirmados mais 1.182 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas no Reino Unido. Comparativamente ao balanço das autoridades de saúde inglesas desta quarta-feira ocorreu um aumento no número de infeções diárias - foram registados mais 812 casos esta quinta-feira do que no dia anterior. Desde o início da pandemia já foram infetadas 322.280 pessoas no país.

Mais seis pessoas morreram infetadas com covid-19, elevando assim o número total de óbitos no Reino Unido para 41.403.