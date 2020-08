Portugal fora da 'lista negra' do Reino Unido? Decisão é de "particular relevância", diz Santos Silva

A partir de sábado, passageiros provenientes de Portugal já não terão de cumprir quarentena no Reino Unido.

O ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, já reagiu à saída de Portugal da 'lista negra' do Reino Unido e além de assumir que esta decisão é muito "importante" para o país esclareceu quando é que a medida vai entrar em vigor. A partir das 4h00 do próximo sábado, dia 22 de agosto, já é permitido à população que vive em Portugal viajar para o país sem ter de cumprir um período de quarentena de 15 dias.

Santos Silva afirma que esta decisão irá "repor a habitual mobilidade de pessoas entre Portugal e o Reino Unido, qualquer que seja o motivo das deslocações: turismo, exercício de atividades profissionais, motivos familiares, realização de estudos, intercâmbio académico ou outras", pode ler-se numa nota do ministério enviada as redações.

Esta medida é de "particular relevância para os mais de 300 mil portugueses que residem no Reino Unido, bem como para os mais de 30 mil britânicos que escolheram Portugal para viver", mas também "para as muitas centenas de estudantes portugueses em universidades britânicas e trabalhadores e quadros profissionais que têm de se deslocar regularmente entre os dois países", reforça o ministério.