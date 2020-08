Portugal estar fora da 'lista negra' do Reino Unido faz "tanta diferença", diz Marcelo

O Presidente da República considerou, esta quinta-feira, que a inclusão de Portugal nos corredores aéreos britânicos considerados seguros faz uma grande diferença e que é muito importante.

"É tão importante [a inclusão de Portugal na lista do Reino Unido], faz tanta diferença, tanto na Madeira, como no Porto ou noutros pontos do país, mas no Algarve, faz uma grande diferença", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas, em Portimão, depois de o Reino Unido ter confirmado que os passageiros que regressam de Portugal não precisam a partir de sábado de realizar quarentena obrigatória.

Marcelo afirmou ainda esperar que, no que diz respeito ao Algarve, a região veja "muitos turistas britânicos" e elogiou a coragem de todos os turistas britânicos que visitaram Portugal, mesmo perante a obrigatoriedade de quarenta na chegada ao Reino Unido.

"Cumprimento aqueles britânicos que ousaram vir ao Algarve, vindo por outro país ou correndo o risco da quarentena que tiveram o mérito", afirmou.