Pelas alturas da Ilha da Madeira

A jornada começa com uma aurora resplandecente aos 1818 m, bem acima do mar de nuvens que aconchega o Atlântico. Segue-se uma caminhada sinuosa e aos altos e baixos que termina sobre o ápice insular exuberante do Pico Ruivo, a 1861 metros.

São seis da manhã. Hugo Rodrigues faz o jipe galgar uma longa sucessão de ladeiras vertiginosas que ligam a via rápida do Funchal VR1, primeiro a Poiso, o lugarejo e abrigo aninhado a 1400 metros, na floresta da vertente sul da ilha, povoação com passagem obrigatória a quem queira chegar ao Pico do Arieiro por estrada. Já acima da floresta, com o alvor a insinuar-se ao breu, serpenteamos pelas terras altas do Maciço Central. Surpreendemos vacas deliciadas com o pasto húmido, algumas, num misterioso entendimento com a gravidade.

A claridade aumenta a olhos vistos. O Pico do Arieiro não tarda. Atingimo-lo a tempo de estacionar, de contornar um seu recorte e de conseguirmos, enfim, uma visão desobstruída para oriente. E que visão! Devemos exclamá-la com o máximo de admiração possível.

Para leste, um atapetado celestial de nuvens estendia-se até se fundir com a infinitude desnublada que assentava no horizonte.

Como ansiado por uma multidão dispersa de adoradores dos eventos solenes do sistema solar, o grande astro, emergiu, por fim, do mar de nuvens.

Primeiro, num espreitar sub-reptício, a coberto de uma faixa de tons quentes, uma espécie de friso atmosférico. Logo, numa saudação tímida. Por fim, todo o seu rosto arredondado e incandescente, a afirmar-se como se o dia não tivesse outra escolha que não acolhê-lo.

O sol ascende. Continua a tingir o manto nebuloso que o ocultava. Quando a sua bola resplandecente se destaca no azulão, doura a nebulosidade por completo e suscita exultações e celebrações da vida entre os terráqueos conscientes da benesse astronómica incrível associada a toda e qualquer alvorada.

Passa-nos pela mente o desejo de avançar, de passar para cima das nuvens e caminhar rumo ao sol. Apressado numa rápida e aparente intersecção da Terra, o sol eleva-se e distancia-se do horizonte rumo ao seu zénite.

Viramo-nos para Ocidente. O raiar dourava os recortes caprichosos das montanhas que fazem de teto da Madeira. Espetadores do alvor em retirada, andavam na direção do grande radar da Força Aérea, uma esfera alva e sem vida, útil desde 2013 mas na sombra do estrelato e protagonismo solar desde que se viu inaugurada.

Observamo-la por instantes, semioculta, como estava, detrás de uma pequena cordilheira com cimo dentado. Até que os tons quentes do Maciço Central para norte da Madeira nos reclamam toda a atenção e a travessia dos seus domínios.

Já na companhia de Gonçalo Vieira, um guia funchalense, fazemo-nos ao trilho-escadaria que descia por uma aresta delgada da vertente, tão estreita que contava com a segurança reforçada de vedações laterais, providenciais em dias de tempestade ou tão só ventania, em que sem o seu apoio, os caminhantes ficariam à mercê da meteorologia.

Prosseguimos. Por pouco tempo. Detém-nos o vislumbre de um casario disperso em vales longínquos da serrania, tudo parecia indicar inacessível. Conscientes da realidade improvável duma povoação chamada Curral das Freiras e da sua proliferação nas profundezas remotas da Madeira, perguntamos a Gonçalo se não seria, por acaso, algumas das suas casas.

Gonçalo confirma-o, com uma ressalva: "...mas não fazem parte do núcleo central. Devem estar na extensão norte da povoação". Esclarecidos, seguimos-lhe os passos firmes, conhecedores daqueles degraus de montanha-russa que nos exigiam uma inesperada concentração.

Desviamos do caminho principal, de maneira a passarmos pelo varandim incontornável do Ninho da Manta, batizado em homenagem a uma águia-de-asa-redonda (manta) que, em tempos, lá nidificava.

Ali, um miradouro imposto ao relevo revelava cenários mais exuberantes que nunca. A oeste, as vertentes mais elevadas e próximas exibiam-se no tom ocre da sua rocha, demasiado polida ou árida para conceder florescimentos. Na direção do Pico das Torres (1853 m), o segundo mais alto da ilha da Madeira, os cimos serrados das falésias admitiam um verde-raso que se agarrava às secções menos hirtas e polidas, num aperto resistente às rajadas de vento furiosas.

Do varandim para baixo, contra o sol ainda nascente, desdobrava-se uma imensidão de picos verdejantes, subsumidos na frente avançada do mar de nuvens.

Em dias limpos, avista-se dali, com facilidade, a ilha e até ilhéus vizinhos do Porto Santo. Não sendo o caso, satisfazia-nos deslumbrarmo-nos com o Vale da Fajã da Nogueira, com o seu fundo fluvial da Ribeira da Metade como linha condutora do sopé de sucessivas falésias luxuriantes. São de tal maneira abruptas e de difícil acesso que lá faz ninho o bobo-pequeno, uma ave marinha, tratada na Madeira por patagarro, e estima-se que uma outra, ainda mais rara e protegida, a freira-da-madeira.

Na base do varandim do miradouro, uma colónia de massarocos exibe-nos o seu arranjo apontado aos céus de espigas roxas, endémicas e resplandecentes, como que a justificar o seu cognome de orgulho-da-Madeira e a querer rivalizar com o portento geológico em redor.

Se tudo – ou quase tudo – nos 740 km2 da ilha da Madeira se reveste de um dramatismo que chega a intimidar, que dizer do zénite que nos dedicávamos a percorrer.

Estima-se que a Madeira se formou a partir de há mais de cinco milhões até há setecentos mil anos atrás, num longo processo tectónico e vulcânico em que acabou por coroar um vulcão em escudo massivo submerso que se eleva 6 km a partir do leito do oceano Atlântico. Seguiu-se uma erosão intensa, responsável pela orografia da ilha, quase sempre intrincada e deslumbrante como a que nos cercava. Retomamos-lhe o percurso.

Do Ninho da Manta, voltamos ao trilho principal. Ascendemos para uma crista exposta que nos permitiu admirar o miradouro, de novo, com as nuvens em fundo mas num inesperado conforto. Ali, os alísios furibundos característicos do verão, esforçavam-se tanto quanto podiam para nos varrerem daquele seu feudo.

Resistimos. Logo, descemos por nova escadaria para um setor mais profundo do Maciço Central, que nos revelou um novo vale virado a ocidente, ao contrário do anterior em que vislumbrámos o casario do Curral das Freiras, sem sinal de presença humana. Na descida, cruzamo-nos com uma família de perdizes não tão esquivas como seria de esperar ou - talvez fosse antes isso - encurraladas entre nós e o precipício por detrás do trilho. Continuamos a descer. Cruzamos os primeiros túneis que viabilizam o percurso: um amplo, a emoldurar o próprio trilho por diante, uma secção do vale a que se faz e uma frente arrojada de nuvens, bem mais internadas na montanha que as que havíamos contemplado do Ninho da Manta. Logo, o túnel do Pico do Gato, apertado e sombrio a condizer.

A luz no seu fundo desvenda-nos um trecho distinto de tudo até então, um corte curvo numa encosta abaixo de cumes aguçados, numa falda forrada de verde de urze, de amarelo vivo de margaridas ou afins. E de dourado de feno silvestre, com certos núcleos isolados de massarocos a emprestarem azul e roxo àquela incrível composição floral.

Da sombra e da cor, por um novo túnel, Gonçalo conduz-nos a de volta à sombra, contra a vista resplandecente dos contornos do Pico das Torres, a segunda elevação da Madeira, com 1853 metros. Perseguimo-lo por uma espécie de levada humana, escavada na base de grandes paredões avermelhados, em certos pontos, côncavos, de início, sobranceiros a um castro de farpas rochosas, afiadas e destacadas de uma outra meia-encosta em jeito de instalação geológica natural.

Num ponto em que a passagem surge dotada de uma escapatória, Gonçalo determina uma paragem para recuperarmos energias. Enquanto devoramos um lanchinho improvisado, confirma-nos o seu desejo e plano de viajar ao Nepal e de lá percorrer o longo Circuito dos Annapurnas. Foi um desafio que cumprimos em Março de 2018. De acordo, bombardeamo-lo com tantas dicas, peripécias e curiosidades que o guia mal as consegue processar.

Fechado o repasto, retomamos a caminhada e percebemos num ápice a conveniência de ali termos reposto energias.

Com o Pico das Torres pela frente, o trilho prossegue por uma longa escadaria com degraus espaçados que nos forçaram a um esforço redobrado. Vencemo-lo com as pernas em fogo. No cimo, recuperamos a visão longínqua do mar de nuvens e serpenteamos entre uma floresta fantasmagórica de árvores que parecem ter perecido a suplicar pela humidade marinha do norte.

Entre fetos e urze da Madeira, num mar de verde que rivalizava com o das nuvens, o trilho sobe de forma gradual. Até que fica às portas da Casa de Abrigo de Pico Ruivo.

Aproveitamos a sombra da área de churrascos local para descansarmos e voltarmos a repor energias.

Por essa altura, já tínhamos os músculos castigados e preparados para os massacres que se seguissem. Em boa hora. Desde a partida dos 1818 metros, acima e abaixo, tínhamos já andado pelos 1542 metros do ponto mais baixo do percurso. Seguia-se a derradeira ascensão aos 1861 metros, mais suave do que estávamos a contar.

No cimo, a 360º em redor do marco geodésico que assinala o fulcro do teto da Madeira, contemplamos a ilha em toda a sua diversidade e esplendor: a frente de nuvens do norte, mais tangível que nunca. Os Picos das Torres e do Arieiro, tão próximos que nos custava a acreditar que, por eles, caminhávamos há cinco horas, duas mais que o normal, algo justificado tendo em conta as inúmeras paragens, retrocessos e ensaios fotográficos com que fomos ilustrando o percurso.

Em vez de um pico convencional, íngreme e agudo, o cimo do Pico Ruivo foi espalmado numas dezenas panorâmicas de metros. Em redor do marco geodésico, ao longo da sua crista, uma calçada oportuna quebra o tom ocre, ruivo como o batismo do monte, predominante no topo.

Alguns outros caminhantes chegavam-se ao limiar seguro e vedado do cimo, entregavam-se a poses gloriosas de ‘Pedrinhos e o Pé de Feijão’, ali sim, visivelmente sustidos pelo mar de nuvens. Nós e Gonçalo encenámos as nossas próprias poses, refrescados pela aragem marinha com que o Atlântico a norte nos prendava.

Meia-hora depois, descemos rumo à Achada da Teixeira onde encerramos a jornada. Tínhamos passado metade do dia no auge. Seguiram-se quinze dias de puro deslumbre madeirense.