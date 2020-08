Taylor Swift ajuda jovem portuguesa a entrar em universidade conceituada no Reino Unido

Vitoria Maio, natural de Coimbra, sonha em estudar matemática na Universidade de Warwick, no Reino Unido, uma instituição de ensino bastante conceituada internacionalmente. Visto não ter dinheiro suficiente para pagar a universidade, e não cumprir os requisitos necessários para se candidatar a uma bolsa universitária, a jovem portuguesa decidiu criar uma campanha da GoFundMe onde contou a sua história de vida.

Quem não ficou indiferente à situação e deu uma grande ajuda à jovem portuguesa foi a cantora Taylor Swift que doou mais de 25 mil euros para que Vitória cumprisse o seu sonho. A jovem já angariou mais de 45 mil euros, o dinheiro que esta considera necessário para pagar o alojamento, a alimentação, e despesas relacionadas com as cadeiras universitárias.

"Vitoria, deparei-me com a tua história online e estou tão inspirada pela tua vontade e dedicação em transformar os sonhos em realidade. Quero oferecer-te a quantia que falta. Boa sorte com tudo o que fazes! Com amor, Taylor", escreveu a cantora na página da campanha.

Vitória nem queria acreditar que a cantora conhecida internacionalmente tinha doado tanto dinheiro para a sua causa. "Não sei o que dizer nem o que sentir. Claro que tenho que agradecer à Taylor Swift por doar mais de 25 mil euros à minha campanha. Não teria atingido o meu objetivo tão depressa se não fosses tu. Deus te abençoe abundantemente", escreveu a jovem.

No site da GoFundMe, a rapariga de 18 anos conta que vive em Tottenham, com os tios, há quatro anos, uma vez que a mãe considera que esta teria mais sucesso no estrangeiro. O pai da jovem já morreu, a mãe continua em Portugal a trabalhar mas os seus rendimentos são poucos e insuficientes para ajudar Vitória a entrar na conceituada universidade.