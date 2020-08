Uma das quatro vítimas mortais das últimas 24 horas tinha menos de 60 anos

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais quatro óbitos relacionados com a covid-19. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelado esta sexta-feira, o número de óbitos no país devido ao novo coronavírus, desde o início da pandemia, aumenta assim para 1.792 – 901 homens e 891 mulheres.

Das quatro mortes registadas, três ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma na região Norte. Três das vítimas - duas mulheres e um homem - tinham mais de 80 anos, e a outra – um homem - tinha entre 50 e 59 anos.

Nas últimas 24 horas foram ainda diagnosticados 219 novos casos, aumentando para 55.211 o total de casos confirmados. Dos novos casos, 125 (57%) registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Do total de infetados, 30.395 são mulheres e 24.816 são homens.

Segundo o boletim da DGS, foram dadas como recuperadas da doença mais 209 pessoas nas últimas 24 horas. No total, 40.473 pacientes já recuperaram.

Estão agora internados 321 doentes, menos 13 do que ontem, dos quais 41 se encontram em Unidades de Cuidados Intensivos, mais dois face ao último balanço.

As autoridades de saúde têm ainda sob vigilância 34.233 contactos. Há atualmente 12.946 casos ativos.