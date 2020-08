Luciana Abreu dança com as filhas e encanta a Internet | Vídeo

Luciana Abreu partilhou com os fãs, esta sexta-feira, vários vídeos onde surge a dançar com as filhas - Lyonce, Lyannii e as gémeas, Amoor e Valentine.

A artista, que tem estado à frente, juntamente com outras caras da SIC, do programa Domingão, lembrou os fãs que este fim de semana o formato vai estar em Ourém, mas de uma forma muito especial.

“Por aqui já se aprende a coreografia das dominguetes”, escreveu na legenda da publicação partilhada no Instagram.

Luciana surge a dançar com as filhas, todas vestidas de igual, e com uma coreografia devidamente preparada. O momento mereceu os comentários dos fãs da também atriz, que elogiaram a família.