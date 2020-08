Seis pessoas foram resgatadas em Vila do Conde. Surfista está desaparecido em Vila Nova de Gaia

Seis pessoas foram resgatadas com vida, esta sexta-feira, em Vila do Conde, distrito do Porto. Três banhistas estiveram em situação de pré-afogamento, esta manhã, na praia do Mindelo e três nadadores-salvadores tentaram salvá-los mas acabam por ser também levados pelo mar.

O alerta para a situação foi registado às 12h31 e no local estiveram 14 operacionais, apoiados por sete viaturas. Depois de resgatadas, todas as vítimas tiveram de receber assistência médica no local.

Na zona de Aguda, em Vila Nova de Gaia, no mesmo distrito, estão a fazer-se buscas para encontrar um surfista dado como desaparecido por popular, por volta das 11h40. Por volta das 13h30 as buscas pelo desportista continuavam.