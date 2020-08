Salvador Martinha tem "ideia" para ajudar Cristina Ferreira a pagar os 20 milhões de euros à SIC. Apresentadora já reagiu

Salvador Martinha decidiu brincar com um dos assuntos polémicos do momento na sua conta oficial de Instagram: a indemnização de 20 milhões pedida pela SIC a Cristina Ferreira. E o comediante diz ter um plano para ajudar a nova Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI.

No vídeo, Salvador Martinha fingiu um telefonema onde falava sobre o assunto. "Estou-te a ligar por causa da Cristina e dos 20 milhões, viste? Ela está a dever 20 milhões à SIC. Olha, eu estive a almoçar com ela [...] e senti que ela está a sentir-se pouco acompanhada. Ela tem ajudado a comunidade, tem ajudado os influencers - aqui entre nós, está tudo sempre a mamar na teta da Cristina - e, de repente, agora que ela está a dever 20 milhões, as pessoas desaparecem", começou por dizer no vídeo.

"Ela não me disse nada e ela não é de dizer nada, guarda tudo para dentro e faz cirrose, só que eu senti a mesa a tremer", acrescentou, em tom de brincadeira. "Estivemos a fazer uma contas e chegámos aqui a uma ideia, se todas vocês - influencers - derem um euro nós conseguimos pagar a dívida da Cristina, porque uma coisa é ela agora ir para tribunal e outra coisa é ela [chegar lá e pagar tudo]", continuou. "Há mais influencers do que portugueses. Por exemplo, Raquel Strada e o cão, dois logo assim", brincou. "Miga, um vaso pode ser um influencer desde que faça publicações", ironizou ainda o humorista.

Cristina Ferreira não ficou indiferente ao vídeo de Salvador Martinha. "O que me ri", comentou a apresentadora.