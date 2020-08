Mais de 3 mil casos confirmados nas últimas 24 horas em Espanha

As autoridades de saúde espanholas acrescentaram ao número total de infeções mais 8.148 casos do novo coronavírus.

Nas últimas 24 horas, foram registadas mais 3.650 pessoas infetadas com o novo coronavírus em Espanha. As autoridades de saúde do país proceram ainda à alteração do número total de infeções no país desde o início da pandemia, depois de terem revisto os números diários dos últimos dias, e acrescentaram mais 8.148 casos de covid-19, elevando o número total de infetados para 386.054.

Espanha regista nas últimas semanas um aumento de casos de infeção, tendo registado ontem 3.349 casos e atingido na quarta-feira o número mais elevado de novos casos desde o final de maio (3.715).

O número de óbitos ocorridos últimas 24 horas não foi anunciado pelas autoridades de saúde espanholas, apenas o número total de vítimas mortais. Desde o início da pandemia já foram confirmados 28.838 óbitos no país, mais 25 do que os confirmados na quinta-feira.