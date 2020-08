Guterres pede que recuperação económica seja feita num "caminho mais sustentável"

A mensagem de António Guterres vem no último relatório Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC), divulgado esta sexta-feira, na qual o responsável apela ainda a que os países que mais emitem gases com efeito de estufa invistam "num futuro melhor e mais sustentável".

O secretário-geral da ONU defendeu que o mundo não deve voltar a algumas práticas anteriores à pandemia e que os responsáveis devem aproveitar a crise para recuperar as economias de uma forma “mais sustentável”.

O secretário-geral da ONU explicou que apesar de haver alguns aumentos de ambição na luta contra as alterações climáticas, a contínua intensificação do padrão de destruição e perdas associadas às alterações climáticas e a falta de decisões para potenciar o Acordo de Paris, sobre redução de emissões de gases com efeito de estufa, são duas realidades que interferem nesta luta. Lembrando que, apesar da pandemia de covid-19, a emergência climática continua, o responsável pede aos governos que se orientem num "caminho mais sustentável", com vista a inverter a Breda de biodiversidade, assegurando assim e a saúde e a segurança a longo prazo da humanidade.

O responsável sugere ainda que ações que ajudem o clima podem também estar relacionados com a recuperação económica, nomeadamente, o investimento em empregos verdes ou acabar com subsídios a combustíveis fósseis, evitar apoios a indústrias poluentes e ter em conta o clima nas decisões financeiras e políticas.