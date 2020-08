Sevilha conquista Liga Europa

O Sevilha conquistou, esta sexta-feira, a Liga Europa, num jogo disputado no Estádio do Colónia, na Alemanha.

O marcador foi inaugurado aos cinco minutos pelo Inter Milão, com Romelu Lukaku a marcar o primeiro golo da partida, porém, aos 12 minutos surgiu o primeiro empate do jogo com um golo de Luuk de Jong. O jogador do Sevilha voltou a marcar aos 33 minutos, mas o Inter empatou o marcador dois minutos, com um golo de Diego Godín.

O lance decisivo surgiu ao 74, quando Diego Carlos tentou um pontapé de ‘bicicleta’ e Lukaku, tentando desviar a bola da baliza, acabou por introduzir a bola na própria baliza.

Esta é a sexta vez que os espanhóis ganham a competição europeia, desta vez, com o comando de Julen Lopetegui.