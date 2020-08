OMS recomenda que crianças a partir dos 12 anos devem utilizar máscaras como adultos

A Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou, esta sexta-feira, algumas recomendações sobre o uso de máscaras, nomeadamente, no que diz respeito às idades em que as crianças devem começar a utilizá-las.

O uso de máscara é assim recomendado a partir dos 12 anos, em particular, quando não é possível garantir o distanciamento social de, pelo menos, um metro e de quando, nessa zona, a transmissão da doença se tiver generalizado.

De acordo com a OMS, até aos cinco anos as crianças não deverão ser obrigadas a utilizar máscaras, tendo em conta "a segurança e o interesse global da criança" e "a sua capacidade em utilizar uma máscara corretamente com uma assistência mínima".

Entre os 6 e os 11 anos, a OMS refere que devem ser ponderados os níveis de transmissão da infeção na zona onde residem e a sua capacidade em utilizar as máscaras corretamente e com toda a segurança.

A OMS explica ainda deve ter-se em consideração o acesso que as crianças têm às máscaras, a possibilidade que possuem de as lavar ou substituir, por exemplo nas escolas, a supervisão adequada por parte de um adulto, os eventuais impactos na aprendizagem e no desenvolvimento psicossocial e o relacionamento com pessoas expostas a um risco acrescido de doença grave, como os idosos.