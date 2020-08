Festa do Avante: "Não queremos favores, não admitimos é a discriminação em relação a outras iniciativas"

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, falou, esta sexta-feira, sobre a organização da Festa do Avante! por parte do Partido Comunista e garantiu que todas as medidas de proteção "necessárias" serão tomadas para garantir a segurança de quem for ao evento e impedir a propagação do novo coronavírus.

"Sim, a Festa, no contexto político excecional que vivemos, tem uma importância e um valor acrescido na afirmação da nossa vida democrática e o seu êxito será um contributo para a luta do nosso povo, para combater o medo e a resignação", disse Jerónimo de Sousa, no final de um jantar comício do PCP em Nisa, no distrito de Portalegre. "Saberemos preparar e realizar a festa com as medidas de proteção necessárias. Uma festa que será diferente, mas que continuará a ser aquela festa com um conteúdo político e cultural sem paralelo na vida nacional", acrescentou o político.

Em relação às críticas em relação ao evento ter sido autorizado pelo Governo, Jerónimo de Sousa adiantou que o partido não necessita de favores, mas também não deve ser discriminado em relação a outros eventos. "E que se diga, não queremos nem precisamos de favores, não admitimos é a discriminação em relação a outras iniciativas. Aceitamos as medidas, procuramos corresponder a toda prevenção e proteção sanitária, mas vamos realizar a festa porque os trabalhadores e o povo precisam desta Festa do Avante!", afirmou.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) continua a analisar os moldes em que pode ser realizada a Festa do Avante! e aguarda mais documentos técnicos por parte da organização do evento para dar o seu parecer final.