Mais de dois mil casos confirmados na Alemanha nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas foram confirmadas mais 2.034 novas infeções pelo novo coronavírus na Alemanha. Este é o registo mais elevado de casos diários desde abril. Desde o início da pandemia, já foram confirmados 232.082 casos de covid-19 no país.

As autoridades de saúde alemãs afirmam que este aumento se deve ao facto de muitos alemães terem regressado do estrangeiro de férias de locais onde a propagação da covid-19 é elevada e ao aumento do número de testes de despiste diários.

Na sexta-feira, o porta-voz da chanceler alemã Angela Merkel, Steffen Seibert, alertou a população para o perigo do aumento diário do número de casos e diz que esta tendência "é preocupante”.

Foram ainda confirmadas sete mortes. No total, já morreram 9.267 infetadas com covid-19 na Alemanha.