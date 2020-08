Número de casos diários em Itália é o mais elevado desde maio

Nas últimas três tem-se assistido a um aumento do registo de casos diários.

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 1.071 casos de covid-19 em Itália. Este registo foi o maior aumento diário desde dia 12 de maio de acordo com as autoridades de saúde do país. Itália contabiliza 258.136 casos de infeção desde o início da pandemia.

Nas últimas 48 horas foram ainda registadas mais três mortes associadas à covid-19 no país. Já 35.430 pessoas morreram infetadas com o novo coronavírus.

Nas últimas três tem-se assistido a um aumento do registo de casos diários. As autoridades de saúde italianas afirmam que o país se encontra numa “fase epidemiológica de transição, com tendência à deterioração progressiva”. O número de casos ativos é agora de 17.503 (mais 825 em relação ao dia anterior).

Por outro lado, o número de pessoas que já venceram a doença também aumentou: neste momento 205.203 foram consideradas como recuperadas - mais 243 do que na sexta-feira.