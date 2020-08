Mais de mil novos casos confirmados nas últimas 24 horas no Reino Unido

Foram ainda registados mais 18 óbitos relacionados com o novo coronavírus desde ontem.

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 1.288 casos de covid-19 no Reino Unido, uma subida em relação aos dados de sexta-feira, onde foram registadas 1.033 infeções. Desde o início da pandemia já foram infetadas 326.086 no país.

Apesar da tendência de crescimento de novos casos e óbitos nos últimos dias, o número de pacientes admitidos nos hospitais britânicos continua a diminuir, registando agora um total de 834 pessoas internadas, menos sete do que na véspera.